В Кремле отреагировали на новые санкции США в отношении РФ

16:29 | 9.08.2018

Россия считает неприемлемым увязку новых рестрикций США с «делом Скрипалей», но пока говорить о контрмерах неверно, поскольку нет официальной конкретики, заявил пресс-секретарь Путина Песков.



Песков подчеркнул, что российская сторона вновь «самым решительным образом» отвергает какие-либо обвинения «в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери».



Как напоминает РБК, власти США приняли решение ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. По версии Лондона и Вашингтона, к этому были причастны российские власти.