По данным «Левада-центра», в РФ снизился уровень поддержки внешней политики Путина

12:54 | 9.08.2018

В России за два года стало заметно меньше тех, кто поддерживает внешнеполитический курс Путина. В 2016 году таких было 22 % россиян, сейчас — 16 %. Это следует из социологического опроса «Левада-центра», на который ссылается РБК. 17 % респондентов считают, что президент защищает государственные интересы страны. Это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого опроса от 2016 года.



Среди причин недовольства Путиным называли связи с крупным капиталом и коррумпированными политиками, а также отсутствие интереса к потребностям простых людей, отмечает «Эхо Москвы».