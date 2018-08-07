Центральная улица Мадрида Гран-Вия перекрыта из-за утечки газа

16:04 | 8.08.2018

Центральная улица Мадрида Гран-Вия была перекрыта в среду из-за утечки газа, сообщает полиция. ЧП произошло во время ремонтных работ по расширению тротуаров — была задета труба, передает РИА «Новости».



По имеющимся данным, на месте ЧП работают сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям. Уже удалось установить место утечки. В настоящее время информация о пострадавших в результате инцидента не поступала, сообщает rg.ru.