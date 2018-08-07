Дефекты пусковых установок могут затормозить британскую программу подлодок

16:01 | 8.08.2018

Дефекты сварочных работ, обнаруженные на внутренних стенках пусковых установок для новых британских подлодок, могут повлиять на сроки принятия боевых кораблей на вооружение. Об этом пишет газета The Times. Издание констатирует, что эти пусковые установки, помимо британских подлодок Dreadnought, предназначены также и для новых подлодок ВМС США класса Columbia.



В материале говорится, что за создание компонентов с дефектами сварки для новых подводных лодок королевского флота и флота США несет ответственность американская компания BWX Technologies. В отношении компании ведется расследование.