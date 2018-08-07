Треть россиян считает, что ближайший год будет плохим для экономики страны

15:48 | 8.08.2018

Около 30 % россиян заявили, что ближайший год будет плохим для экономики страны. Об этом сообщается в опросе «Левада-центра». По сравнению с маем данный показатель вырос на 9 %. При этом позитивно оценили экономические перспективы страны также 30 % респондентов.



В качестве главной причины пессимистичного настроя граждан социологи «Левада-центра» назвали повышение НДС. С 1 января 2019 года его ставка увеличится с 18 до 20 процентов. 3 августа соответствующий закон подписал Путин, напоминает lenta.ru.