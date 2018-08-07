Турция не откажется от экономического сотрудничества с Ираном из-за американских санкций

15:22 | 8.08.2018

Турция не собирается отказываться от экономических связей с Ираном после того, как США приняли решение восстановить санкции против иранской стороны. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.



В частности, Анкара продолжит закупать у Тегерана природный газ. Министр отметил, что у Турции «есть контакты с Ираном, отношения продолжатся». «Американское решение является односторонним, мы ведем [с Ираном] не противоречащую законам торговлю», — сообщил глава ведомства.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает восстановление в два этапа режима санкций против Ирана.