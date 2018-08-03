В Германии началась укладка первых труб газопровода «Северный поток — 2»

15:18 | 7.08.2018

Компания Uniper, один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщила о начале укладки первых труб в Балтийском море. Это произошло в конце июля, говорится в презентации финансового директора Uniper Кристофера Дельбрюка.



Как пояснили РИА «Новости» в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас на борту судна «Castoro 10» трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью нового газопровода.



Трубопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря, его протяженность — более 1,2 тыс. км, мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Газопровод должен заработать до конца 2019 года, отмечает РБК.