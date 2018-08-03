По данным СМИ, россияне смогут забирать посылки без паспортов

15:01 | 7.08.2018

Россияне получат возможность забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений, пишут «Известия». «Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. Для этого потребуется только электронная подпись», — объяснили в пресс-службе «Почты России».



После того как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или заполнит регистрационную форму на сайте, больше не нужно будет заполнять бумажные извещения. Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты, передает РИА «Новости».