Россия и мир
14:36 | 7.08.2018
В РФ создали не требующий перезарядки ядерный реактор для подводных лодок
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что появление такого «вечного» реактора имеет огромное значение для флота. Перезарядка «сердца» атомной подлодки обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как боевая единица, сообщает life.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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