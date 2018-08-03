В РФ создали не требующий перезарядки ядерный реактор для подводных лодок

14:36 | 7.08.2018

В России создали и испытали активную зону ядерного реактора, которая обладает ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом говорится в отчете АО «ОКБМ Африкантов» за 2017 год. В активной зоне реактора содержится ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция, передает РБК.



Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что появление такого «вечного» реактора имеет огромное значение для флота. Перезарядка «сердца» атомной подлодки обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как боевая единица, сообщает life.ru.