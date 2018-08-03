«Большая тройка» сотовых операторов отменит плату за входящие звонки в роуминге по России

10:53 | 7.08.2018

Сотовые операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы, передает РБК.



Отмечается, что у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября. В МТС точной даты не называют, но отмечают, что все технические проблемы уже решены.



Как напоминает life.ru, в начале июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который отменяет национальный и внутрисетевой роуминг. Согласно документу, граждане больше не будут платить разную стоимость за телефонную связь при поездках по территории России.