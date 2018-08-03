Журнал National Interest рассказал о «секретном» оружии танка Т-14 «Армата»

13:52 | 6.08.2018

Американский журнал The National Interest назвал комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» «секретным» оружием танка Т-14 «Армата», хотя о нем стало известно еще в 2016 году.



Как отмечает издание, разработчики «Афганита» хотели совместить в одной системе преимущества сразу двух ранее разработанных комплексов защиты от противотанкового вооружения: системы «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора». Этот подход позволит разработать вооружение, которое может сбивать управляемые противотанковые снаряды (ПТУР) как на дальнем расстоянии, так и вблизи танка, передает РБК.



В числе других достоинств российского КАЗ журнал упоминает наличие установок для создания дымовых завес и запуска ударных снарядов со скоростью 1,7 км/сек.