Секретная служба США опровергла информацию о доступе россиянки к секретным данным в посольстве в Москве

16:44 | 3.08.2018

Секретная служба США заявила, что материал британской газеты Guardian о российской шпионке, проработавшей 10 лет в посольстве США в Москве, создан при использовании необоснованных данных, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».



«Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами другого государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности», — заявил представителя Секретной службы Мазон Браймен.



В Секретной службе также отметили, что еще до публикации статьи отправили в газету опровержение и справочную информацию об упоминаемой гражданке России. В сообщении указывается, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи нашим атташе и службе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО».



Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщила, что якобы россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, 10 лет работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, которой она и была нанята на работу.