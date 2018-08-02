В омской колонии скончался убийца бывшего полковника Буданова

16:27 | 3.08.2018

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в омской колонии, сообщила РИА «Новости» адвокат Роза Магомедова. «Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она.



Темирханова осудили пять лет назад на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года. Следователи установили, что он выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда последний выходил из нотариальной конторы в центре Москвы, напоминает gazeta.ru. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.