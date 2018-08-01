Во Франции ввели штраф за непристойности в адрес женщин

12:30 | 3.08.2018

Парламент Франции одобрил принятие закона против сексуального и гендерного насилия, который предполагает введение штрафа в размере от €90 до €750 за непристойности в адрес женщин. Об этом сообщает радио Europe-1. Как сказала госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа в эфире радиостанции «Европа-1», теперь уличные домогательства не останутся безнаказанными.



Секретарь отметила, что подобные меры — ответ на недавний случай, произошедший в Париже, когда молодую девушку ударили после её просьбы замолчать в адрес прохожего, свистевшего ей вслед, передает life.ru.