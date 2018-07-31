Сирийские войска ликвидировали последний оплот ИГ на юго-западе страны

16:42 | 2.08.2018

Генштаб Вооруженных сил России проинформировал о полном уничтожении подразделений террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусры» (обе запрещены в РФ) в юго-западных провинциях Сирии, передает iz.ru.



Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, боевые действия на юго-западе Сирии велись только против боевиков этих террористических организаций. В районах, которые контролирует «умеренная оппозиция», проводились переговоры по примирению и восстановлению государственной власти.



Ранее стало известно, что сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГ в провинции Дераа.