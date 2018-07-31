Футболист Фёдор Смолов признался, что находился за рулем своего автомобиля во время ДТП

16:36 | 2.08.2018

Футболист Фёдор Смолов признался на допросе, что именно он был за рулём своего элитного автомобиля BMW во время аварии в Краснодаре. Он пояснил, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Как сообщает телеграм-канал Mash, спортсмен пообещал восстановить снесённую им ограду.



Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 августа принадлежащий Смолову автомобиль BMW M5 First Edition врезался в несколько секций дорожного ограждения на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой в Краснодаре. При аварии никто не пострадал, однако иномарка получила серьезные повреждения. Теперь Смолов ждет суда - за оставление ДТП его могут лишить прав. Также он может получить до 15 суток административного ареста.