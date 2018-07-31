Власти Китая призвали США вернуться к здравому смыслу в торговом споре

16:08 | 2.08.2018

Китай в ответ на сообщения о намерениях США увеличить тарифы в отношении китайских товаров, призывает американскую сторону вернуться к здравому смыслу и не действовать импульсивно, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА «Новости».



«Шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают», — сказал он. По его словам, если Вашингтон предпримет шаги для дальнейшей эскалации, Пекин применит контрмеры для защиты своих интересов.



В среду Bloomberg сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов.