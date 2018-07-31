Российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на 14 млрд долларов

11:37 | 2.08.2018

Совокупное состояние 24 российских долларовых миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index с января выросло на $13,956 млрд, передает РБК.



По информации агентства, самым богатым предпринимателем стал владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Следом за ним идут глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (20,3 миллиарда долларов) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (19,9 миллиарда долларов).



В пятерке лидеров также владелец «Интерроса» Владимир Потанин (18,5) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,9). Предприниматель Олег Дерипаска, попавший под санкции США, не вошел в топ-500, сообщает lenta.ru.