МИД Турции пообещал ответить на американские санкции

11:29 | 2.08.2018

Турция не оставит без ответа решение США ввести санкции против двух высокопоставленных турецких чиновников. С таким заявлением выступил МИД Турции, сообщает Reuters. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций.



Как напоминает НТВ, в среду власти США объявили о включении в список попавших под санкции граждан Турции министра юстиции страны Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Их обвинили в причастности к аресту и содержанию под стражей пастора Эндрю Брансона. Брансона в Турции арестовали по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.