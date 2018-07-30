В Мексике в результате крушения пассажирского лайнера пострадали 98 человек

17:31 | 1.08.2018

В результате крушения самолета Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса. Ранее спасатели сообщали о 85 пострадавших.



Как отмечает gazeta.ru, пилоты, едва оторвав самолет Embraer 190 от взлетно-посадочной полосы, из-за сильного дождя не справились с управлением и решили вернуться на землю, чтобы переждать непогоду. Однако попытка посадить самолет закончилась тем, что лайнер дважды ударился о поверхность, буквально вспахав левым крылом землю, после сильного порыва бокового ветра. Все 103 человека, находившиеся на борту, выжили. Пассажиры выбирались из самолета через образовавшийся проем. Десятки людей ринулись к ближайшему шоссе.