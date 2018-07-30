Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей за импровизированный концерт на крыше машины

14:35 | 1.08.2018

Тверской районный суд оштрафовал рэп-исполнителя Тимати на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка.



Музыканты Тимати (Тимур Юнусов) и его протеже Егор Крид (Булаткин) в ночь на 21 июня залезли на машину, стоящую на улице Большая Дмитровка и начали выступление. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, образовалась пробка, передает РИА «Новости».



Сам Юнусов заявил о своей невиновности. «Ущерб никому не причинен, угрозы мы не создавали. Людям понравилось», - посчитал Тимати.