В Минздраве РФ назвали самые «больные» и «здоровые» регионы

13:34 | 1.08.2018

Минздрав России назвал регионы, в которых, по данным за 2017 год, зафиксировано наибольшее и наименьшее число болезней среди граждан, сообщает RT.



По данным ведомства, самым «больным» российским регионом является Алтайский край — в прошлом году на 100 тысяч населения здесь пришлось более 253,4 тысячи заболеваний. На втором месте расположился Санкт-Петербург — 236,9 тысячи заболеваний. Далее идут Ненецкий автономный округ (230,7 тысячи), Карелия (230,4 тысячи) и Республика Коми (230,2 тысячи), передает life.ru.



Самым здоровым регионом России оказалась Кабардино-Балкария, где болели больше 95 тысяч людей. За ней следуют Чечня, Курская область, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах врачи зарегистрировали около 116 тысяч недугов.



В среднем по России в 2017 году было зафиксировано 161776 случаев заболевания на 100 тыс. жителей.