Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу

11:55 | 30.07.2018

Президент Турции Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что не возражал бы против вступления его страны в эту группу, сообщает газета Hurriyet.



«Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ», — отметил Эрдоган. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло. «Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого», — сказал турецкий президент.



Как напоминает gazeta.ru, саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.