В Баварии пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного контейнера

11:39 | 30.07.2018

В Германии пассажиров поезда, который следовал из города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне, эвакуировали из-за обнаружения контейнера с подозрительным веществом. Об этом сообщает Focus Online.



Емкость с неизвестным веществом обнаружил в вагоне один из пассажиров и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав. В настоящее время подозрительный контейнер доставлен в лабораторию для изучения.