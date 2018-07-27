Россия и мир
11:26 | 30.07.2018
Бывший посол США Майкл Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкций
«Так что моя академическая карьера, которая заключалась в исследовании России и написании о ней работ, настоящем исследовании, с использованием данных, завершилась. Моя жизнь драматически изменилась из-за того, что я попал в список врагов Путина», — заключил бывший посол.
Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 год. Сейчас он профессор Стэнфордского университета и активный комментатор по российско-американским отношениям. По данным российского МИД, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона», отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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