В России разработают новый сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

11:05 | 30.07.2018

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что до 2027 года начнут разработку нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 «Руслан», сообщает РИА «Новости».



При этом, по словам вице-премьера, скорой замены «Руслану» не требуется, поскольку парк имеющихся самолетов Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинских двигателей Д-18 российскими Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года.



Как напоминает iz.ru, Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (находится на Украине) для использования в военной сфере и интересах народного хозяйства. Его способность поднимать 120 тонн делает его самым большим и грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.