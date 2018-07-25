Греческие власти назвали вероятной причиной сильнейших лесных пожаров поджог

13:00 | 27.07.2018

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги. Он рассказал о том, что спутниковые снимки и результаты расследований местных полицейских и пожарных у очагов возгорания лесных пожаров в Греции свидетельствуют о «серьезных признаках поджога».



В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Число жертв пожаров уже достигло 85 человек. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.