Никол Пашинян рассказал, что Армения не собирается вступать в НАТО

16:52 | 26.07.2018

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения не собирается стремиться в НАТО. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Тем не менее Армения планирует сотрудничать с блоком, — добавил Пашинян. — Я участвовал не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО. Мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть кое-какие программы, мы сотрудничаем с НАТО не первый год, и это будет продолжаться».