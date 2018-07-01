Туроператор «Интрэвел Столешники» заявил о прекращении деятельности из-за банкротства

17:13 | 20.07.2018

Туристическое агентство «Интрэвел Столешники» заявило о прекращении деятельности из-за банкротства. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Евгений Юрьев. По его словам, прекращение деятельности туроператора не скажется на отдыхе уже отправившихся по купленным путёвкам туристов. При этом многие из тех, кто только собирается отправиться отдыхать, также не почувствуют на себе последствий в связи с данным событием.



В 2017 году компания, согласно заявленным в Ростуризм данным, отправила за границу менее 1,4 тыс. человек, которым продала полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 38,7 млн руб., сообщает РБК.