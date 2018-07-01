«Нафтогаз» хочет от «Газпрома» 12 млрд долларов за мировое соглашение

16:45 | 20.07.2018

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готова пойти на мировое соглашение, но только по новым судебным спорам с «Газпромом». При этом российской компании предложено внесудебно выплатить $12 млрд, которые «Нафтогаз» требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма.



«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции», — написал Витренко.



Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» готов рассмотреть предложение по мировому соглашению, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту.