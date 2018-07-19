ЦБ РФ впервые выявил подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей

13:13 | 20.07.2018

Банк России впервые выявил подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы регулятора. Как стало известно, за второй квартал текущего года было обнаружено 16 поддельных купюр указанного номинала. Так, в феврале стало известно, что фальшивка была обнаружена на АЗС в Амурской области. Позднее задержали и мошенника, напечатавшего банкноту на струйном принтере.



Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается 5000 рублей. С апреля по май Банк России выявил 6825 таких купюр. На втором месте следует купюра номиналом 1000 рублей. Во II квартале удалось выявить 2338 поддельных купюр.