Бывший главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море

12:40 | 20.07.2018

Для борьбы с действиями России на Азовском море его следует заминировать, заявил экс-главком ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадське радио». По его словам, речь идёт не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине.



«Формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных заграждений является реальным шагом к предотвращению потерь», — отметил он.



Гайдук также выступил с предложением проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы военные могли противостоять потенциальной высадке российских войск.