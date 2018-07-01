Бронзовый призёр сочинской Олимпиады фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

17:38 | 19.07.2018

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения.



Его ударили ножом, когда он попытался остановить воров, снимавших зеркала с его машины в Алма-Ате. В больницу Тен был доставлен в крайне тяжелом состоянии, по словам врачей, он потерял около трех литров крови, отмечает РБК.



Начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых. На поимку преступников ориентирован весь личный состав ДВД города.