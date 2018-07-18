Торговая площадка AliExpress пообещала доставлять посылки в день покупки

16:44 | 19.07.2018

Работающая на базе AliExpress торговая площадка Tmall запускает для покупателей из Москвы бесплатную доставку день в день. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress. В дальнейшем доставка день в день будет работать в крупнейших российских городах. Первоначально услуга будет распространяться на популярную электронику и бытовую технику, а затем должна охватить остальной ассортимент торговой площадки.



Как напоминает РБК, в конце июня стало известно, что AliExpress начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы.