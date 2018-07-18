Дональд Трамп рассказал о возможности Третьей мировой войны из-за Черногории

12:22 | 19.07.2018

Американский лидер Дональд Трамп высказал предположение, что Третья мировая война начнется из-за Черногории. Об этом он сказал в интервью Fox News.



Как отмечает rg.ru, на такие заявления главу Белого дома спровоцировал журналист телеканала, спросив его: «Если, например, на Черногорию нападут, почему мой сын должен отправиться туда, чтобы защищать их?»



«Я понимаю, что вы говорите, я задал тот же вопрос, — сказал президент Соединенных Штатов, очевидно вспоминая прошедший на минувшей неделе в Брюсселе саммит НАТО. — Черногория — очень маленькая страна с очень сильными, очень агрессивными людьми. Они могут разозлиться, и тогда, поздравляю, начнется Третья мировая война!»



Трамп также добавил, что в связи с этим несправедливо, что страны НАТО в настоящее время не вносят необходимые средства в бюджет альянса для покрытия расходов на оборону.