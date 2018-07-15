ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам панк-группы Pussy Riot более 37 тысяч евро

15:48 | 17.07.2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и обязал российские власти выплатить им компенсацию в размере более €37 тыс, передает russian.rt.com.



Согласно информации суда, Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс. Екатерина Самуцевич получит €5 тыс. Также участницам группы покроют судебные издержки, которые составили €11 760.



ЕСПЧ постановил, что в отношении участниц группы были нарушены ряд положений Европейской конвенции по правам человека, в том числе статья 3 (о запрете на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение), пункт 3 статьи 5 (о праве на свободу и безопасность), пункт 1 (с) статьи 6 (о праве на справедливое правосудие), а также статья 10 (о свободе самовыражения), сообщает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, в феврале 2012 года пять участниц Pussy Riot устроили так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Три женщины были задержаны, их обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы, позднее Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условный срок.