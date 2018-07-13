Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин развелся с женой

15:06 | 16.07.2018

Мировой суд Бабушкинского района Москвы принял решение о разводе директора ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина с женой Ириной, сообщила журналистам после процесса представитель ответчицы, адвокат Елена Бойцова. «Решение вступит в силу через месяц», — пояснила адвокат.



Как напоминает life.ru, инициатива расторгнуть брак принадлежала именно Грудинину. Вместе с супругой они прожили 38 лет, а на 20-летие брака обвенчались. У них двое общих сыновей и четверо внуков. Кроме того, у бизнесмена есть двое внебрачных детей от бухгалтера совхоза Ксении Кутюхиной. Грудинин долгое время скрывал это и втайне от законной супруги не один год содержал вторую семью.