В Краснодарском крае начали взимать с туристов курортный сбор

14:09 | 16.07.2018

Курортный сбор начали взимать в популярных у туристов районах Краснодарского края с понедельника, 16 июля. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.



Размер платы составляет 10 рублей за сутки проживания с человека. Курортный сбор должны уплатить приезжие туристы старше 18 лет, которые собираются провести в Краснодарском крае больше суток. Исключение — жители Кубани, а также 19 льготных категорий граждан.



Собранные с отдыхающих средства поступят в местные бюджеты. Предполагается, что они будут направляться только на развитие туристической инфраструктуры.