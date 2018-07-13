Британские СМИ сообщили, что принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

14:04 | 16.07.2018

Принц Уильям и принц Чарльз отказались присутствовать во время встречи президента США Дональда Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет The Times.



«Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения», — цитирует газета своего собеседника.



Отмечается, что во время приема Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.



Американский президент впервые встретился с королевой Великобритании 13 июля. Он провел чаепитие в Виндзорском замке.