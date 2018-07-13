Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за диалог с Россией

13:54 | 16.07.2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала говорить с Россией, а не изолировать ее. Об этом она сообщила в интервью агентству Associated Press. «Мы бы хотели поддерживать диалог относительно общих вызовов нашей безопасности. Нам нужно работать вместе», — сказала Грабар-Китарович.



Она также положительно оценила предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, выразив надежду, что саммит в Хельсинки поспособствует достижению стабильности в мире, отмечает russian.rt.com.