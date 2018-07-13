Во Франции произошли беспорядки после победы сборной на чемпионате мира по футболу

13:48 | 16.07.2018

Беспорядки произошли в нескольких городах Франции во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года, сообщает Sputnik France.



В частности, по информации BFM, десятки людей бросали камни в витрины магазинов, расположенных на Елисейских полях. В итоге, по предварительным данным, семь человек были задержаны. Несколько магазинов в центре Парижа были разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин.



По данным радиостанции France Info, в Лионе полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, кидавших в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.



Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Руане, Гренобле и ряде других городов.



Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных», отмечает gazeta.ru.