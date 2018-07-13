Трамп заявил, что отношения с Россией испортились из-за глупости США

13:29 | 16.07.2018

Ухудшение отношений с Россией, которые упали до беспрецедентно низкого уровня, произошло из-за того, что США многие годы демонстрировали «глупость и тупость», заявил президент Дональд Трамп, имея в виду политику своего предшественника Барака Обамы, передает РБК.



«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», – написал Трамп в Twitter.



Напомним, встреча Путина и Трампа состоится сегодня в Хельсинки. По предварительным данным, саммит начнется в 13.20 по местному времени (совпадает с московским).