Польского дипломата избили на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву

17:07 | 13.07.2018

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что накануне в России был избит польский дипломат, который прибыл в нашу страну с рабочей поездкой. Некий злоумышленник напал на мужчину в салоне самолета во время осуществления внутреннего рейса из Иркутска в Москву, передает kp.ru.



После посещения туалета хулиган набросился с кулаками, без объективных причин, на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя, сообщает «Вести.ру».



Сообщается, что посольство Польши обратится к российским властям с требованием выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.