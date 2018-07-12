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Россия и мир


11:53 | 13.07.2018

За последний год заболеваемость ВИЧ в Москве увеличилась на 20%

За год заболеваемость ВИЧ в Москве увеличилась на 20%. Такие данные приводятся в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения.

В 2017 году в Москве зафиксировали на 20,4% больше случаев заболевания по сравнению с 2016 годом. В 2017 году этот показатель составил 2,9 тысячи человек, а в 2016-м — 2,4 тысячи.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в стране проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ, передает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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