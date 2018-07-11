Украина отказалась поддерживать европейские проекты с участием России

17:03 | 12.07.2018

Президент Украины Петр Порошенко предупредил, что Киев не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых принимает участие Москва. Такое заявление он сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите альянса, передает iz.ru.



В Брюсселе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Помимо делегаций 29 стран — участниц самого альянса, к работе в разных форматах приглашены руководители десятков государств-партнеров, в том числе Украины и Грузии, отмечает РИА «Новости».