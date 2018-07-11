По данным Европейского космического агентства, озоновая дыра над Антарктидой затянулась

16:23 | 12.07.2018

Озоновая дыра над Антарктидой затянулась. Это произошло в ноябре 2017 года. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) со ссылкой на данные, полученные европейским космическим аппаратом Sentinel-5.



Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неизвестно. Тем более что это лишь первичные данные с этого космического аппарата, которые были размещены в открытом доступе.



Как отмечает rg.ru, озоновая дыра была впервые обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известными из которых является группа фреонов. Это побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества по принятию мер для его защиты — Монреальское соглашение.