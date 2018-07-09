Порошенко пожелал Трампу наставить Путина «на верный путь»

15:33 | 11.07.2018

Украинский президент Петр Порошенко желает, чтобы Дональд Трамп вернул Владимира Путина «на верный путь», говорится в его статье в Financial Times.



«Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.



Президенты России и США встретятся в пригороде Хельсински 16 июля. Это будет первая встреча лидеров двух стран без привязки к каким-либо политическим мероприятиям, отмечает MK.ru.