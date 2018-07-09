В Чите из-за паводка эвакуировали около 3 тысяч человек

15:17 | 11.07.2018

Спасатели эвакуировали почти 3 тыс. жителей Читы из-за паводка, который был вызван сильными дождями. По данным городских властей, больше всего подтопленных зданий оказалось в Центральном и Ингодинском районах, откуда эвакуировали 1316 и 1446 человек соответственно. Еще 98 человек эвакуировали из Железнодорожного района.



Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение. Паводок на реке Чита стал самым сильным с 1936 года, передает РИА «Новости».