Дональд Трамп заявил о полной зависимости Германии от России

13:32 | 11.07.2018

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Германия находится в полной зависимости от России из-за поставок газа, назвал Берлин заложником Москвы и раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2», передает russian.rt.com.



«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо», — сказал Трамп.



Как отмечает iz.ru, США, ряд европейских стран и Украина выступали против строительства газопровода «Северный поток — 2». Они полагают, что реализация проекта приведет к подрыву экономической безопасности Европы, а Россия получит еще один инструмент влияния.