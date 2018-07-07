14:36 | 10.07.2018

В Китае объявлен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна «Мария». Об этом говорится в сообщении национального метеорологического управления. В ведомстве сообщили, что порывы ветра в эпицентре стихии достигают 52 метров в секунду, или 16 баллов.



Сообщается, что к утру среды тайфун прибудет к северо-восточной части острова Тайвань, а к обеду достигнет прибрежных районов восточных китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян.